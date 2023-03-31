В Челябинской области уволили замначальника главного управления по труду и занятости

Кирилл Усманов. Фото: ГУ по труду и занятости Челябинской области

В Челябинской области в отставку отправили замначальника Главного управления по труду и занятости Кирилла Усманова. Постановление об этом подписал губернатор Алексей Текслер.

— Расторгнуть с ним служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы Челябинской области с 31 марта, — говорится в документе.

В постановление также уточняется, что об увольнении попросил сам Кирилл Усманов.

Исполняющий обязанности замначальника пока не назначен.

Кириллу Усманову 30 лет, он уроженец Челябинска и юрист по образованию. Замначальника в ГУ по труду он проработал менее двух лет.

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