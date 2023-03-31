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НовостиПроисшествия31 марта 2023 4:28

В центре Челябинска машина снесла забор и врезалась в остановку

Помяло и остановочный комплекс, и иномарку
Анастасия ТРОФИМОВА
Фото: Эдуард Фадюшин

Фото: Эдуард Фадюшин

В Челябинске утром 31 марта иномарка врезалась в остановку общественного транспорта. Авария произошла на улице Труда, недалеко от пересечения с улицей Энгельса.

Фото: Эдуард Фадюшин

Фото: Эдуард Фадюшин

Ford Focus съехал с дороги, снес металлическое ограждение и остановился, только столкнувшись с углом остановочного комплекса. Вмятины остались как на машине, так и на металлической стенке остановки.

Фото: Эдуард Фадюшин

Фото: Эдуард Фадюшин

О пострадавших пока не сообщается. По сообщениям очевидцев, людей на остановке не было. Обычно там не многолюдно, так как пассажиров в этом пункте принимает и высаживает всего лишь одна маршрутка.

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