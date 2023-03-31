Глава СК Бастрыкин запросил доклад о строительстве в челябинском городском бору

Александр Бастрыкин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Российского Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался планами по возведению домов у границы челябинского городского бора. Он запросил у главы регионального СУ СК Петра Решетникова доклад о возможных нарушениях при выдаче разрешений на стройку.

— В региональных средствах массовой информации сообщалось об обращении местного депутата в правоохранительные органы для дачи правовой оценки действиям должностных лиц, ответственных за выдачу разрешения, — пояснили в пресс-службе Следственного комитета.

С таким обращением выступала депутат Центрального райсовета Елена Вахтина. Она сомневается в законности разрешения на строительство элитного жилого комплекса из 24-этажных домов на месте спортивного комплекса «Полет», а также в точности экологической экспертизы проекта.

Напомним, «Полет» работал с 1972 до конца 2022 года. В 2023 году воспитанников спортшкол перевели в другие здания, а спорткомплекс начали сносить. На его месте планируют построить жилой комплекс с гостиничными апартаментами и коммерческой инфраструктурой.

Еще в 2020 году активисты тревожились из-за строительства в районе «Полета». По документам, отведенная под стройку земля не входит в границы городского бора, но территориально она располагается в лесу.

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