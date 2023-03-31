В Челябинской области стали совершать на 5% меньше преступлений с применением информационных технологий

В Челябинской области борются с интернет-мошенниками Фото: Мария ЛЕНЦ

В Челябинской области на 5% удалось снизить количество преступлений, совершенных с использованием информационных технологий. В том числе на 25% уменьшилось количество краж с банковских карт. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на начальника регионального ГУ МВД Михаила Скокова.

По словам Михаила Скокова, эффект дала масштабная профилактическая работа. В 2022 году в Челябинской области подготовили комплексный план противодействия телефонным и интернет-мошенникам. Подобные планы с участием органов власти, банков и общественных организаций есть не во всех регионах.

Тем не менее, мошенникам все еще удается отбирать деньги у южноуральцев. Недавно аферисты заставили жительницу Челябинска лететь в Москву, якобы для участия в операции по поимке преступника. Женщина в итоге потеряла 1,3 млн рублей.

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