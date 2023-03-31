У 67-летней челябинки в аэропорту забрали полсотни брендовых футболок и халатов

Фото: Уральское таможенное управление

Жительнице Челябинска не удалось вернуться из Турции с грузом модной одежды. Футболки, брюки, ветровки и халаты люксовых брендов изъяли сотрудники таможни в екатеринбургском аэропорту.

Прилетев из Стамбула, 67-летняя женщина выбрала «зеленый» коридор (по нему идут пассажиры, которым не надо декларировать свои вещи при пересечении границы). Однако при проверке багажа таможенники выяснили, что с багажом пенсионерки не все в порядке. Женщина везла с собой новые женские вещи разных размеров — всего 49 штук. На одежде обнаружились ярлычки Christian Dior, Chanel», Sogo, Botega Veneta, OLENDA и LAMAXX. Сотрудники таможни заподозрили, что все это великолепие женщина везет не для того, чтобы носить самой.

— Пенсионерка пояснила, что люксовый текстиль приобрела в Стамбуле. Правил перемещения товаров не знала, — рассказали в Уральском таможенном управлении.

В итоге модную одежду изъяли, в отношении путешественницы возбудили административное дело о недекларировании товаров. Стоимость футболок и ветровок теперь будет определять экспертиза.

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