В Челябинске суд отправил банду автоугонщиков в колонию

Они угоняли автомобили в Челябинской и Курганской областях Фото: Евгения ГУСЕВА

Советский районный суд вынес приговор банде автоугонщиков, состоящей из пяти человек. Известно, что с августа 2016 по октябрь 2019 года они воровали машины в Челябинской и Курганской областях. Всего за это время им удалось похитить 14 автомобилей и заработать на этом около 6 млн рублей.

Поймали мужчин на очередной попытке угона двух автомобилей. В итоге их арестовали и завели уголоное дело за кражу. А теперь вынесли приговор.

— Суд назначил наказания от 4 лет 10 месяцев до 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительных колониях общего и строгого режима, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Всех участников банды взяли под стражу в зале суда. Кроме этого, потерпевшие подали иски на возмещение ущерба.

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