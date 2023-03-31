«И как свой найти?» После ремонта в подъезде почтовые ящики повесили в хаотичном порядке

Угадайте, какое число будет следующим

В Магнитогорске управляющая компания решила устроить квест для жильцов дома № 231 по проспекту Карла Маркса. После ремонта в подъзде они повесили почтовые ящики на стену в хаотичном порядке. Житель дома снял видео, в котором показал, как выглядит их очередность: 321, 282, 231, 279, 341... Не пытайтесь найти закономерность в числах, работники творили по велению сердца.

В управляющей компании объяснили свой перфоманс. Оказывается, ящики в скором времени покрасят и пронумируют заново. В связи с этим жильцов попросили снять замки со своих ящиков.

— В доме производится частичная замена ящиков. Они будут покрашены и пронумированы, приносим извинения за неудобства, — заявили в управляющей компании.

Будем надеятся, что они успеют сделать это раньше, чем какой-нибудь почтальон придет разносить счета за коммуналку.

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