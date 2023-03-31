В Челябинске мужчина погиб после падения с моста на автодороге Меридиан

Мужчина упал на рельсы, трагедия произошла в районе улицы Новомеханической.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Челябинске 31 марта мужчина погиб после падения с моста на автодороге Меридиан. Все произошло на глазах у прохожих. Свидетели вызвали спасателей.
В район происшествия прибыли все экстренные службы, но помочь мужчину уже было нельзя.
— Тело мужчины обнаружили на железнодорожных путях, — сообщили в городском управлении безопасности. — На вид погибшему 50-55 лет. Документы отсутствовали.
Спасатели перенесли тело с рельсов и передали полицейским. Обстоятельства гибели мужчины сейчас выясняют.
Ранее в Челябинке водитель грузовика насмерть сбил пешехода.
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