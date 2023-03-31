Лариса Долина назвала любимых современных артистов. Вы будете в шоке

Лариса Долина рассказала, что у нее в плейлисте Фото: Дарья ЧУВАТКИНА

После скандала с Валей Карнавал появилось мнение, что Лариса Долина – против молодых артистов. Но оказалось, это совсем не так! В интервью на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95.3 FM) Лариса Долина назвала любимых молодых певцов:

– Мне очень нравятся Аня Асти, Юлия Zivert, Ваня Дмитриенко, Kristina Si, Mary Gu. Они произвели на меня впечатление, у них есть музыкальность и вкус. А все остальное можно сгладить. У них есть зерно, база и это хорошо.

При этом народная артистка отметила, что не у всех из них есть музыкальное образование. Но все можно исправить!

– У Kristina Si есть музыкальное образование, она окончила эстрадно-джазовый факультет в музыкальном училище. И я это слышу. Ваня Дмитриенко очень талантливый парень, но у него нет вообще никакого образования, и он пришел ко мне с просьбой давать ему уроки по вокалу. Человек хочет развиваться, это меня очень радует в молодых людях, − объяснила Лариса Долина.

Певица старается тянуться к молодежи. Для юбилейного сольного концерта записала дуэт с DAVA.

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