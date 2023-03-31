В Челябинске за содержание станций и тоннелей недостроенного метротрамвая заплатят 162 млн рублей

Недостроенную подземку требуется проветривать, а еще оттуда надо откачивать воду Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске ищут подрядчика для обслуживания недостроенных станций и тоннелей метротрамвая. Исполнителю за работу с начала мая по конец декабря 2023 года готовы заплатить 162 млн рублей.

В перечень объектов, за которыми требуется следить, входят шахты и стройплощадки, станции «Комсомольская площадь» и «Торговый центр». Подрядчик обязан будет контролировать состояние тоннелей и находящегося в них оборудования, откачивать воду, проводить проветривание выработок, обеспечить освещение и дежурство слесарей.

Тоннелепроходческий щит (металлическую конструкцию, которая защищает строящийся тоннель от обрушения) требуется обслуживать каждый вторник и пятницу, а если какой-то из этих дней совпадет с праздничным выходным, работу нужно не отменять, а провести на день раньше.

По данным портала госзакупок, заявки от потенциальных подрядчиков будут принимать до 7 апреля.

Ранее в Челябинске пересмотрели проект метротрамвайной ветки до ЮУрГУ. Перенести решили выходы со станции.

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