В Челябинске за два часа приемной кампании более 5 тысяч заявлений подали в первый класс

Заявления от родителей будут принимать до 6 сентября Фото: Олег УКЛАДОВ

В пятницу, 31 марта, в Челябинске стартовал набор в первые классы школ. В первую очередь заявления принимают от родителей детей, которые проживают на закрепленных территориях, а также от тех, кто имеет преимущественное или первоочередное право на поступление.

— По состоянию на 11:00 часов 31 марта приемная кампания проходит в штатном режиме: в школах ведется прием граждан, информационные системы работают без сбоев. Было подано 5105 заявлений, большинство из них – в электронном виде, — рассказали в администрации Челябинска.

Детей, которые не прописаны на закрепленных за школами территориях, родители смогут записать в первый класс в период с 6 июля по 5 сентября.

Подать заявление челябинцы могут различными способами: в самой школе, через Госуслуги или портал образовательных услуг. Также документы можно выслать в образовательное учреждение заказным письмом.

Телефоны горячих линий:

— По вопросам приема в 1 класс: 700-18-03, 700-18-07, 700-18-10;

— По работе информационных систем (техническая ошибка и т.д): 700-20-10.

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