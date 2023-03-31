В Челябинской области ожидается теплая погода с порывами ветра до 18 м/c

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На выходных в Челябинской области сильных осадков не ожидается – будет теплая погода с переменной облачностью. Однако порывы ветра в субботу дойдут до 18 м/c. Об этом сообщают синоптики челябинского Гидрометцентра.

Ночью 1 апреля столбик термометра покажет +3, -2 °C (при прояснении дойдет до -5 °C). Местами прогнозируются небольшие дожди. Днем осадков не будет. Температура воздуха составит +11, +16 °C.

В воскресенье, 2 апреля, осадки не ожидаются. Ночью столбик термометра покажет 0, -5 °C, днем воздух прогреется до +12, +17 °C. Скорость ветра составит 3-8 м/c.

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