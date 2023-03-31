В Челябинске с 1 апреля увеличат число автобусов, работающих в часы пик

Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске с 1 апреля будут усиливать работу магистральных автобусов в часы пик. Изменения коснутся девяти маршрутов. Об этом сообщили в ОКГУ «Организатор перевозок Челябинской области».

— №4 Мамина — Парк Гагарина (с 17 до 20 — каждые 6 мин);

— №8 Мамина — Ак. Королёва (в часы пик каждые 9 мин вместо 10);

— №9 Мамина — Петра Столыпина (в часы пик каждые 9 мин вместо 10);

— №31 Ак. Королёва — ЧМК (с 17 до 20 — каждые 9 мин);

— №123 Автовокзал Копейска — Парк Гагарина (в часы пик каждые 10 мин вместо 30).

C полным расписанием всех автобусных маршрутов можно ознакомиться на сайте гортранса.

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