В Челябинской области пенсионер перевел лжесотруднику банка 650 тысяч рублей

Мужчину обманули по распространенной схеме мошенничества Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Очередной жертвой мошенников в Челябинской области стал 61-летний житель Чесменского района. Пенсионер перевел телефонным аферистам 650 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Пенсионер рассказал, что ему на телефон поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником банка. Мужчине сообщили, что неизвестные на его имя пытаются оформить кредит. Чтобы этого не произошло, нужно следовать указаниям банка. Мужчина так и сделал. В итоге южноуралец перевел аферистам все свои деньги.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). В случае если злоумышленников найдут, то им грозит до шести лет лишения свободы.

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