В Челябинской области на выходных потеплеет до +17

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Челябинской области на первых апрельских выходных резко потеплеет – до +17 градусов. При этом ожидается мощный ветер с порывами до 18 м/с и облачность. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

В субботу, 1 апреля, в Челябинске ожидается до +11, +13 градусов, ветер южный, юго-восточный, 8-13 метров в секунду. Ночью показатели термометров упадут до 0, -2. В воскресенье ртутный столбик поднимется до +12, +14 градусов, а ветер утихнет до 3-8 м/c.

В области в субботу потеплеет до +11, +16 градусов, в южной части региона до +8. Ожидается юго-восточный ветер мощностью 7-12 метров в секунду, с порывами до 18 м/с. Ночью похолодает до -5 или 0, а в воскресенье опять потеплеет до +12, +17. При натекании облачности, возможна температура в +7 градусов.

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