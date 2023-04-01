Проклятие или благодарность? В Челябинской области в почтовые ящики жилого дома вложили пять роз

Цветы могут быть грустным подарком от всего «разбитого» сердца. Фото: Чёрное&Белое Магнитогорск / vk.com

Жители дома на улице Галиуллина в Магнитогорске Челябинской области с утра обнаружили в своих почтовых ящиках странный «подарок»: в форме стрелы неизвестный вставил в них 5 роз. Кто-то обрадовался цветку, а кто-то, увидев странный символ, задумался о мистике.

– 5 роз к смерти. На ваш дом чуму наслали шипастую. Проклятье черной розы, – предположил подписчик группы ВКонтакте «Чёрное&Белое Магнитогорск» под псевдонимом Bona Bombita.

Также подписчики группы нашли менее мистическое объяснение – букет предназначался для девушки, которая не ответила мужчине взаимностью, и в сердцах он «раздарил» цветы соседям. К тому же, по словам специалистов по этикету, пять красных роз – идеальный вариант для первого свидания – то же число цветов может выражать как признание в симпатии, так и благодарность.

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