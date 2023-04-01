В Челябинской области внук вывез пьющую подругу деда в лес, после чего она пропала

Одна из ключевых примет женщины - отсутствие большинства зубов. Фото: Соцсети

В Челябинской области внук из-за чрезмерной любви к деду рискует стать уголовником. 19-летний парень вывез 53-летнюю Тарбию Наурзгалиеву в лес за деревней Смолино из-за того, что она плохо влияла на старика, и забрал у нее паспорт. Сейчас женщину ищет полиция и волонтеры, на связь она не выходит больше недели.

– Женщина ведет асоциальный образ жизни, бродит между Свердловской и Челябинской областями, – рассказал КП-Челябинск источник.

Пресс-служба ГУ МД по Челябинской области сообщает, что последний раз Тарбию видели 25 марта в деревне Смольное. Одна из ключевых примет женщин – отсутствие большинства зубов.

В отношении парня, вывезшего ее в лес, возбуждено уголовное дело по стать 325 УК РФ (Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия).

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