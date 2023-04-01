В Челябинской области мальчик ушел из дома, чтобы играть в футбол и спать в подъезде

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Копейске Челябинской области женщина обратилась в полицию с заявлением о пропаже сына. 11-летний мальчик днем ранее ушел из дома и не вернулся. Сама мать найти его не смогла. Тут же ориентировку на школьника разослали всем нарядам.

– Сотрудники полиции Копейска обнаружили ребенка играющим в футбол на территории одной из школ города, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Оказывается, мальчик ушел из дома в поселке Железнодорожном и поехал в Копейск гулять. Когда на улице стемнело, он укрылся в одном из открытых подъездов и заночевал там. Проснувшись, он пошел гулять дальше, познакомился с игравшими в футбол парнями и присоединился к ним.

С мальчиком все в порядке. С ним и матерью провели беседу инспекторы

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