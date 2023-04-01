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НовостиОбщество1 апреля 2023 8:52

В Челябинске больничные клоуны проведут благотворительный концерт в день в День смеха

Собранные деньги отправят на реабилитационный лагерь
Олег КОСТЕНКО
Фото: Больничные клоуны "Семья Пилюлькиных"

Фото: Больничные клоуны "Семья Пилюлькиных"

В Челябинске в День смеха больничные клоуны проекта «Семья Пилюлькиных» проведут благотворительный концерт во Дворце пионеров и школьников. Все собранные деньги пойдут на помощь выездному детскому реабилитационному центру «Искорка».

– Состоится благотворительный концерт с зажигательной музыкой и танцами, веселыми номерами от больничных клоунов, интересными мастер-классами и розыгрышем призов, а также праздничной фотосессией с Пилюлькиными, – рассказали организаторы.

Существует проект «Больничные клоуны» с 1 апреля 2016 года. Он был создан для помощи детям с онкологическими и другими сложными заболеваниями, проходящими лечение в больницах Челябинска.

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