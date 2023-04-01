В Челябинской области сотрудницы салона сотовой связи спасли мужчину от ловушки мошенников

Женщины получили благодарность от полиции. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области

В Магнитогорске Челябинской области сотрудницы салона сотовой связи отговорили 52-летнего мужчину от оформления кредитных карт и спасли от долгов в 500 тыс. рублей. Ранее ему позвонил «сотрудник банковской организации» и заявил, что с его счета пытаются снять все деньги. И, чтобы их спасти, нужно взять кредит и отправить его на указанный счет - стандартная мошенническая схема.

– Мужчина пришел в салон сотовой связи и попытался оформить несколько кредитных карт. Сотрудницы магазина Елена Скородумова, Венера Ситник и Анна Кравченко заметили, что мужчина взволнован, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сотрудницы задали мужчине несколько вопросов, на которые он не смог ответить. Тогда они поняли – человек под влиянием мошенников. Вместе продавщицы отговорили клиента от опрометчивых действий и убедили его обратиться в полицию.

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