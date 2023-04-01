В Челябинске отреставрируют здание, где в 1942 году сформировалась 96-я танковая бригада

Современный облик здания. Фото: Охрана культурного наследия Челябинской области

В Челябинске планируют отреставрировать здание бывшей школы № 2 по адресу ул. Овчинникова, д. 4. Его построили в 1934 -1936 годах, а в 1942 г. в его стенах была сформирована 96-я танковая бригада имени Челябинского комсомола. Проектная документация поступила в Госкомитет охраны культурного наследия.

А так школа выглядела в 50-е. Фото: Охрана культурного наследия Челябинской области

– В школе действует музей, который зародился в 1960-е гг. как музей боевой славы 96-й добровольческой Шуменской танковой бригады имени Челябинского комсомола. Активное развитие музей получил после первой Всесоюзной встречи воинов бригады в 1965 г., проходившей в стенах школы, – рассказали об истории здания в Госкомитете.

Планируется, что при реставрации отремонтируют входную группу, частично заменят кровлю, отштукатурят фасады и выполнят другие работы по воссозданию изначального облика здания.

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