В Челябинске до октября закрыли движение трамваев до Областной больницы

С утра рабочие поставили блоки. Фото: Алексей МИКУШИН

В Челябинске с 1 апреля по 15 октября закрыли движение трамваев по улице Блюхера, Свердловскому проспекту до остановки ДС «Юность» и по улице Труда от «Юности» до пересечения с Кирова. Ограничения необходимы для капитального ремонта путей.

Фото: Алексей МИКУШИН

– На время проведения ремонтных работ трамваи будут следовать по маршрутам: № 6 ЧТЗ - Российская - Кирова - Театр оперы и балета; № 17 Чичерина - Кирова - депо № 1; № 20 ЧМК - Кирова - депо № 1, – сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Состояние путей. Фото: Алексей МИКУШИН

С трамваев пассажирам предлагают пересесть на троллейбусы под номерами 5, 12 и 16, а также воспользоваться автобусами №14, 23 и 51.

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