В Челябинской области поймали огромную крысу, которая оказалась ондатрой

"А я думала крыса". Фото: Подслушано Копейск / vk.com

В Копейске Челябинской области заметили огромную «крысу», которая бегала возле дома на проспекте Коммунистическом. Очевидцы начали снимать зверька, поймали и отнесли в ветклинику.

- Поймали, отнесли в «Панацею», сказали ондатра, отнесли на всеми любимую речку, – отчитались авторы в группе ВКонтакте «Подслушано Копейск».

Ранее в Челябинске к алкомаркету «Красное&Белое» пришел домашний козел. Бодаться он не стал, даже дал себя погладить. А перед этим в Курганской области по улицам села пробежался местный «поросенок Бейб». После прогулки он направился в детский сад.

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