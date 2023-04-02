Владимир Путин назначил восемь судей в Челябинской области

Судей назначили на шесть лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент России Владимир Путин назначил восемь новых судей в Челябинской области. Указ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Председателем Верхнеуральского районного суда назначили Константина Шульгина. Председателем Калининского районного суда Челябинска – Михаила Новоселова. Заместителем председателя Тракторозаводского районного суда – Наталью Лоскутову. Судьей Советского районного суда – Юлианна Высоких.

В областном суде назначили 4 новых судьи: Анна Григорьева, Наталья Привалова, Ольга Силина и Лариса Федосеева.

Срок полномочий – шесть лет.

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