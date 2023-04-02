В Никольской роще в Челябинске снесут почти 900 деревьев, а высадят – 519

Сейчас в сквере много мертвых деревьев. Фото: пресс-служба Комитета дорожного хозяйства.

В Калининском районе Челябинска снесут более 890 аварийных и погибших деревьев, а также уберут валежник. Работы в Никольской роще начнутся уже завтра, 3 апреля.

Разрешение на спил деревьев дали в Управлении экологии и природопользования. В качестве компенсации высадят 519 деревьев. 20 из них – хвойных пород. Высота саженцев должна быть не менее 3,5 метров.

Уборка старых деревьев позволит начать работы по благоустройству сквера.

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