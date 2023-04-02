Мужчина на УАЗе сбил двух пешеходов на ночной дороге, один умер сразу

Один из пешеходов погиб на месте. Фото: пресс-служба ГИБДД Челябинской области.

Этой ночью около 00.05 на дороге Озерск-Метлино произошло страшное ДТП. Мужчина за рулем УАЗа сбил двух пешеходов, которые шли по проезжей части в попутном направлении.

Из-за полученных травм 30-летний пешеход скончался на месте. Еще одного пострадавшего с переломом руки увезли в больницу.

Обстоятельства произошедшего пока устанавливают. А аварию пока обсуждают в социальных сетях:

– Опять метлинская дорога. Да поставите уже фонари, наконец-то! – пишет жительница Озерска Анна Долгова.

Видимо, это не первое ДТП на темной междугородней дороге.

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