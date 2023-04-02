В Челябинске пройдет турнир по боксу «Кубок Танкограда» с призовым фондом более 2,5 млн рублей

В турнире «Кубок Танкограда» примут участие ведущие российские боксеры. Фото: федерация бокса Челябинской области

В Челябинске после завершения чемпионата области по боксу организаторы сообщили о том, что в столице Южного Урала пройдет крупный турнир «Кубок Танкограда» с участием ведущих российских боксеров.

Заместитель директора Центра спортивной подготовки по боксу Антон Кудинов рассказал, что подготовка к этому турниру началась еще несколько месяцев назад. На предложение об участие откликнулись многие именитые российские боксеры.

— Турнир пройдет в Челябинске с 16 по 22 апреля. Предварительные и полуфинальные поединки пройдут в новом Спорткомплексе «Динамо», а финальные — во Дворце спорта «Юность». Этому Всероссийскому турниру уже присвоена категория «А». Это означает, что финалистам будут присваиваться звания Мастеров спорта. А после окончания соревнований по Олимпийскому боксу пройдут бои профессионалов. Этот будет яркий боксерский вечер, — рассказал Антон Кудинов.

Призовой фонд турнира составит более 2,5 миллионов рублей. В каждой весовой категории будет разыгрываться 200 тысяч рублей (100 тысяч — за первое место, 50 — за второе, и по 25 — двум бронзовым призерам).

После окончания чемпионата Челябинской области среди мужчин будет сформирована сборная команда региона, которая выступит на чемпионате Уральского федерального округа, который пройдет в Свердловской области. Также призеры чемпионата получат право представлять Челябинскую область на Всероссийских турнирах.

Кстати, чемпионат Челябинской области по боксу стал одним из самых представительных в сравнении с другими регионами России: в турнире приняли участие более 70 участников из восьми городов.

Победители чемпионата Челябинской области-2023 по боксу (мужчины)

До 48 кг: Дмитрий Калмыков (Трехгорный)

До 51 кг: Максим Стахеев (Челябинск)

До 54 кг: Никита Якушев (Челябинск)

До 57 кг: Денис Лебединский (Челябинск)

До 60 кг: Амат Искаков (Магнитогорск)

До 63,5 кг: Артем Шефер (Миасс)

До 67 кг: Тамерлан Касымов (Челябинск)

До 71 кг: Мухаммаджон Махмадшоев (Челябинск)

До 75 кг: Илья Симонов (Челябинск)

До 80 кг: Марат Гатиятуллин (Челябинск)

До 86 кг: Кирилл Плишкин (Копейск)

До 92 кг: Данила Петров (Челябинск)

+92 кг: Даниил Статов (Миасс)

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