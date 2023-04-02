Хотела заработать: подросток из Миасса перевела мошенникам почти 30 тысяч рублей

Девушка перевела мошенникам почти 30 тысяч рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Подросток из Миасса искала в интернете вакансии – девочка хотела устроиться на работу. Но в итоге набрела на мошенников. На сайте всплыло уведомление – мол, девушка выиграла 100 тысяч рублей. Но нужно было перевести пять тысяч рублей, чтобы забрать приз.

Сначала она перевела эту сумму, а потом еще, еще и еще. Под различными предлогами у подростка выманили 7 переводов. А потом банк посчитал активность подозрительной и заблокировал карточку. Но к тому времени девушка успела перевести почти 30 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

О произошедшем девочка рассказала родителям. Папа горе-победительницы написал заявление в полицию, возбуждено уголовное дело.

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