В Златоусте мужчина в неадекватном состоянии выскочил на талый лед, повредил голову и ждал спасателей

Маленькие человечки посреди пруда - те самые мужчины. Фото: пресс-служба поисково-спасательной службы.

Житель Златоуста увидел на пруду двух детей, они барахтались в двухстах метрах от берега. Он сразу позвонил спасателям. Но на месте их ждал сюрприз.

– Когда спасатели подошли ближе, стало ясно, что это вполне взрослые люди – мужчины в возрасте 35-40 лет, не в самом адекватном состоянии, – отметили в пресс-службе поисково-спасательной службы Челябинской области.

Один из них побежал навстречу и попросил помочь спасти своего друга. Тот после падения на лед, рассек затылок и даже не мог встать. Его закрепили на спинальном щите и вытащили на берег. Там его ждала карета скорой помощи. Но мужчины отказались от помощи медиков и сбежали, как могли, ретировались подальше от пруда.

Похожая ситуация произошла вчера вечером в Магнитогорске. Мужчина решил проверить прочность весеннего льда на реке Урал. Он спрыгнул с берега на лед и травмировал ногу. Вернуться обратно не смог – от берега его отделяли несколько метров открытой воды.

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