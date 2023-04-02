В Челябинске такси врезалось в столб и опрокинулось на крышу

Машина перевернулась из-за столкновения с фонарем.
Фото: Сергей СОТНИКОВ
Ночью на улице Труда машина такси попала в аварию. 30-летний водитель за рулем Volkswagen Polo не справился с управлением. Машина врезалась в фонарный столб и опрокинулась на крышу.
– В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и другие участники дорожного движения не пострадали, – сообщили КП-Челябинск в пресс-службе ГИБДД города.
Обстоятельства ДТП устанавливают.
Страшная авария произошло сегодня ночью недалеко от Озерска. Водитель сбил двух пешеходов, один из них скончался на месте.
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