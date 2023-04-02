В Челябинске такси врезалось в столб и опрокинулось на крышу

Машина перевернулась из-за столкновения с фонарем. Фото: Сергей СОТНИКОВ

Ночью на улице Труда машина такси попала в аварию. 30-летний водитель за рулем Volkswagen Polo не справился с управлением. Машина врезалась в фонарный столб и опрокинулась на крышу.

– В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и другие участники дорожного движения не пострадали, – сообщили КП-Челябинск в пресс-службе ГИБДД города.

Обстоятельства ДТП устанавливают.

Страшная авария произошло сегодня ночью недалеко от Озерска. Водитель сбил двух пешеходов, один из них скончался на месте.

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