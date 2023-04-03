«Мечта перфекциониста»: в челябинском зоопарке родилась козочка необычной расцветки

Фото: Челябинский зоопарк

В челябинском зоопарке прибавилось питомцев. Коза Света родила сразу двух маленьких козочек. Оба детеныша оказались приметного окраса.

— Одна малышка – мечта перфекциониста: с левого бока будто по линеечке разделена на черную и белую половину, — рассказали в пресс-службе зоопарка. — Поэтому мы назвали ее Инь-Ян, кратко – Яна.

Над именем для второй козочки пока думают. Она оказалась трехцветной, вдоль морды тянутся коричневые полоски.

Детеныши уже активно скачут по вольеру вместе с двумя предыдущими козлятами – Костяном Сергеевичем и Кириллом Валерьевичем. Костяна, кстати, назвали в честь бывшего парня посетительницы зоопарка.

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