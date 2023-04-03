Аудиторы пришли с проверкой в минсельхоз Челябинской области

Под проверку попали расходы на работы министерства, субсидии и госимущество Фото: Михаил ФРОЛОВ

Контрольно-счетная палата Челябинской области начала проверку в региональном министерстве сельского хозяйства.

Аудиторы намерены выяснить, как в министерстве потратили 321 млн рублей — деньги, выделенные в прошлом году по госпрограмме «Развитие сельского хозяйства».

Ревизоры установят, удалось ли достигнуть целевых показателей программы, и проверят, соблюдали ли правила при распределении субсидий. Вдобавок проверяющие оценят расходы на работу министерства и выяснят, как там используют земельные участки и государственное имущество.

Как сообщили в пресс-службе КСП, проверка в минсельхозе была запланирована заранее.

Напомним, за прошлый год в Контрольно-счетной палате обнаружили нарушения на 9 млрд рублей.

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