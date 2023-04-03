«Три улицы выделяются»: Наталья Котова назвала места в Челябинске, где заметны проблемы с уборкой

Фото: КДХ Челябинска

В Челябинске возникли проблемы с уборкой трех оживленных улиц — Братьев Кашириных, проспекта Победы и Комсомольского проспекта. Об этом на совещании в мэрии сообщила глава города Наталья Котова.

— Подрядчика, который работает на этих участках, пожалуйста, поставьте на рельсы, — обратилась Наталья Котова к своему заместителю по дорожному хозяйству Андрею Ксензову. — Одно дело – убирать только дороги, другое – часть, которая прилегает к дороге. Она вся относится к компетенции подрядчиков! Если сравнивать по районам, это три улицы, которые выделяются. В центре больше уже убрано территорий.

Напомним, с 10 апреля в Челябинске решили начать обработку против клещей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.