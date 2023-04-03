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НовостиОбщество3 апреля 2023 6:13

В Челябинске на кладбищах до родительского дня проведут субботники

Мэр Наталья Котова поручила сразу же вывезти мусор после уборки
Елена КОЛЧИНА
Уборку должны закончить до 25 апреля

Уборку должны закончить до 25 апреля

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Челябинска Наталья Котова поручила провести субботники на городских кладбищах до наступления родительского дня.

— Жители придут — чтобы у нас уже было убрано, — подчеркнула глава города. — И мусор необходимо вывезти после уборки.

Родительский день, в который южноуральцы традиционно навещают места упокоения близких, приходится в этом году на 25 апреля. До этой даты кладбища в Челябинске собираются не только очистить от сухих листьев и мусора, но и обработать против клещей.

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