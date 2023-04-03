В Челябинске на кладбищах до родительского дня проведут субботники

Уборку должны закончить до 25 апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Челябинска Наталья Котова поручила провести субботники на городских кладбищах до наступления родительского дня.

— Жители придут — чтобы у нас уже было убрано, — подчеркнула глава города. — И мусор необходимо вывезти после уборки.

Родительский день, в который южноуральцы традиционно навещают места упокоения близких, приходится в этом году на 25 апреля. До этой даты кладбища в Челябинске собираются не только очистить от сухих листьев и мусора, но и обработать против клещей.

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