В ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» 1 апреля 2023 года стартовала акция по зарплатному проекту

Проект предлагает выгодные условия обслуживания:
1. Бесплатное зачисление денежных средств сотрудникам;
2. Бесплатный выпуск/перевыпуск карт (в т.ч. карт премиального сегмента для руководителей);
3. Бесплатное СМС-информирование по картам.
Зарплатные проекты в ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» это:
Условия для бизнеса.
1. Зарплатный проект от одного сотрудника: размер бизнеса не имеет значения.
2. Не требуется открытие расчетного счета в Банке.
3. Выдача карт сотрудникам на территории вашей компании или в отделении Банка.
4. Интеграция с 1С: ведомости на открытие счетов и зачисление зарплаты можно отправить в Банк напрямую.
5. Быстрое получение карт – от трех дней с даты заключения договора.
6. Зачисление денежных средств на счета в течение 30 минут (среднее время зачисления, после получения Банком реестра и поручения).
7. Персональный менеджер по сопровождению зарплатного проекта.
Условия для сотрудников:
1. Бесплатный выпуск зарплатных карт «МИР» и «Золотой Кэшбэк».
2. Карта «Золотой Кэшбэк» с кэшбэком до 5% или скидки и кэшбэк до 30% в программе лояльности «Привет, Мир!».
3. Бесплатное СМС-информирование по картам.
4. Сниженные процентные ставки по кредитам и кредитным картам, а также оформление и получение кредита онлайн.
5. Получение наличных до 100 000 рублей в месяц с карт «Золотой кэшбэк» в любых банкоматах без комиссии.
6. Переводы по номеру телефона через СБП до 100 000 рублей в месяц без комиссии.
7. Круглосуточная служба поддержки. На звонок ответит человек, а не робот.
Получить подробную информацию и оставить заявку можно по ссылке: https://www.chelind.ru/zarplata
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