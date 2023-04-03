В ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» 1 апреля 2023 года стартовала акция по зарплатному проекту

Проект предлагает выгодные условия обслуживания:

1. Бесплатное зачисление денежных средств сотрудникам;

2. Бесплатный выпуск/перевыпуск карт (в т.ч. карт премиального сегмента для руководителей);

3. Бесплатное СМС-информирование по картам.

Зарплатные проекты в ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» это:

Условия для бизнеса.

1. Зарплатный проект от одного сотрудника: размер бизнеса не имеет значения.

2. Не требуется открытие расчетного счета в Банке.

3. Выдача карт сотрудникам на территории вашей компании или в отделении Банка.

4. Интеграция с 1С: ведомости на открытие счетов и зачисление зарплаты можно отправить в Банк напрямую.

5. Быстрое получение карт – от трех дней с даты заключения договора.

6. Зачисление денежных средств на счета в течение 30 минут (среднее время зачисления, после получения Банком реестра и поручения).

7. Персональный менеджер по сопровождению зарплатного проекта.

Условия для сотрудников:

1. Бесплатный выпуск зарплатных карт «МИР» и «Золотой Кэшбэк».

2. Карта «Золотой Кэшбэк» с кэшбэком до 5% или скидки и кэшбэк до 30% в программе лояльности «Привет, Мир!».

3. Бесплатное СМС-информирование по картам.

4. Сниженные процентные ставки по кредитам и кредитным картам, а также оформление и получение кредита онлайн.

5. Получение наличных до 100 000 рублей в месяц с карт «Золотой кэшбэк» в любых банкоматах без комиссии.

6. Переводы по номеру телефона через СБП до 100 000 рублей в месяц без комиссии.

7. Круглосуточная служба поддержки. На звонок ответит человек, а не робот.

Получить подробную информацию и оставить заявку можно по ссылке: https://www.chelind.ru/zarplata

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