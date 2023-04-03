Челябинцы подали уже больше 8 тысяч заявлений на прием детей в первый класс

Чаще всего записать детей в школу челябинцы просят через интернет Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске к утру 3 апреля родители будущих первоклассников успели подать 8149 заявлений на прием детей в первый класс. Об этом на совещании в мэрии рассказал замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев. По его словам, большую часть заявлений отправили в электронном виде.

—Кампания проходит в штатном режиме, в школах ведется прием граждан. Информационные системы работают без сбоев, — добавил Сергей Авдеев.

В прошлом году 1 сентября за парты сели 17 тыс. первоклассников. Если ориентироваться на эту статистику, выходит, что записать сыновей и дочек в школу уже поторопились родители почти половины будущих учеников. При этом приемная компания началась всего три дня назад, в пятницу 31 мая. Некоторые родители с пяти часов утра в этот день занимали очередь перед школами из опасений, что ребенку не хватит места.

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