В Челябинской области 6 апреля перекроют трассу М-5 из-за взрывных работ

Движение ограничат ради ремонта трассы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинской области 6 апреля ограничат движение на трассе М-5. Речь идет об участке между 1566-м и 1576-м километрами дороги, в районе поселков Новозаречный и Сухая Утя в Ашинском районе. Проезд в обоих направлениях остановят в период с 10:00 до 13:00.

Как пояснили в ФКУ Упрдор «Южный Урал», дорогу придется перекрыть ради реконструкции трассы и необходимых для нее буровзрывных работ (это когда взрывчатку закладывают в специально пробуренную скважину, чтобы раздробить и извлечь горную породу).

— Движение легковых и маршрутных транспортных средств будет осуществляться по региональным дорогам через Сим – Миньяр – Ашу, — уточнили в управлении дорог. — Для тяжеловесного транспорта на время буровзрывных работ проезд запрещен.

Водителей просят заранее учитывать возможную задержку при планировании поездок.

Напомним, в Челябинске весной возьмутся за ремонт улицы Блюхера.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.