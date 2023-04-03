В Челябинске будут судить мужчину, который убил таксу одним пинком и угрожал ее хозяйке ножом

Пес Ричи умер меньше, чем через сутки после нападения. Фото: Наталья Драгунова

Челябинец, который напал на женщину с таксой, ответит перед судом. В августе 2022 года 38-летний мужчина сначала кинул камень в голову женщины, а потом так сильно пнул ее собаку, что через время та скончалась от разрыва печени.

− В ходе ссоры с женщиной, используя малозначительный повод, нанес собаке удар ногой по туловищу. А также, угрожая ножом, высказал угрозу убийством хозяйке собаки, − сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Прокуратура Калининского района Челябинска утвердила обвинительный акт и передала дело в суд. Мужчину обвиняют в угрозе убийством и жестоком обращении с животным.

Напомним, утром 26 августа Наталья Драгунова гуляла во дворе дома со своим псом Ричи. К ним подошел агрессивный мужчина, кинул камень в голову женщине и пнул собаку. Когда Наталья взяла Ричи на руки, злоумышленник начал ходить вокруг нее с ножом. Следующей ночью Ричи скончался от разрыва печени, не помогло даже переливание крови.

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