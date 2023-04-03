Более 40 тысяч челябинских детей отправят в летние лагеря

Оздоровительные лагеря за городом сейчас готовят к открытию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске готовят к открытию летние детские лагеря. За городом на отдых примут 21 тыс. детей. Еще 22 тыс. школьников отправятся в городские лагеря. Об этом на совещании в мэрии рассказал замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

— Порядка 1,6 тыс. детей будут утроены в молодежные трудовые отряды для организации занятости, — добавил вице-мэр.

— Загородные детские лагеря должны принять все комиссии, поэтому подготовкой занимаемся, — поручила мэр Наталья Котова.

Напомним, в Челябинской области 250 млн рублей из бюджета собираются потратить на отдых детей в лагерях и санаториях.

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