Более 40 тысяч челябинских детей отправят в летние лагеря

Оздоровительные лагеря за городом сейчас готовят к открытию
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Челябинске готовят к открытию летние детские лагеря. За городом на отдых примут 21 тыс. детей. Еще 22 тыс. школьников отправятся в городские лагеря. Об этом на совещании в мэрии рассказал замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев.
— Порядка 1,6 тыс. детей будут утроены в молодежные трудовые отряды для организации занятости, — добавил вице-мэр.
— Загородные детские лагеря должны принять все комиссии, поэтому подготовкой занимаемся, — поручила мэр Наталья Котова.
Напомним, в Челябинской области 250 млн рублей из бюджета собираются потратить на отдых детей в лагерях и санаториях.
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