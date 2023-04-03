В Челябинске составят список улиц, на которых отремонтируют асфальт

Чинить собираются не только автомобильные дороги, но и тротуары Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске готовят списки улиц, где в этом сезоне займутся ремонтом асфальта. Глава города Наталья Котова поручила опубликовать эти перечни и график работ на сайтах мэрии и районных администраций. При этом в списки она велела включить планы по обновлению не только проезжей части, но и тротуаров.

— Сейчас после объезда с губернатором мы понимаем, какие дополнительные участки дорог будем делать, — добавила Наталья Котова. — Все одновременно сделать будет невозможно, естественно, это будут контракты с определенными сроками исполнения.

Замглавы города по дорожному хозяйству Андрей Ксензов пообещал уже в ближайшее время согласовать дефектные ведомости. Он рассказал также, что в Челябинске готов график текущего ямочного ремонта на весь апрель.

— Горячий асфальтобетон начали применять с 31 марта, первый асфальтобетонный завод был запущен, — сообщил Андрей Ксензов.

Напомним, в Челябинской области из-за ремонта 6 апреля перекроют трассу М-5.

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