«Ни в коем случае не водите своих детей»: жительница Магнитогорска обвинила персонал детсада в нанесении побоев

В ситуации разбирается полиция. Фото: Антон ФОКИН

Жительница Магнитогорска Челябинской области обвинила персонал детского сада в нанесении побоев. Милена Королева (возможно, псевдоним) в группе «Чёрное&Белое Магнитогорск» назвала учреждение «самым худшим» и пожаловалась на заведующую.

– Ни в коем случае не водите своих детей, если не хотите получать побои от А.В. и И.Н., а про заведующую я вообще молчу! Заявление в прокуратуру уже написано, – объявила женщина.

Другие горожане в комментариях под постом в словах женщины усомнились, ведь доказательств при написании жалобы она не предоставила. В детском саду обвинения отрицают.

– Все сотрудники у нас хорошие, жалоб нет. Будем выяснять, – сообщило руководство детского сада.

В комментариях Милене ответила полиция Магнитогорска. Сотрудники пообещали установить объективную картину ситуации.

– Данная информация будет проверена сотрудниками ПДН ОП «Правобережный» УМВД России по г. Магнитогорску с целью установления объективной картины и принятия решения в рамках действующего законодательства, – сообщила полиция Магнитогорска.

На сообщения корреспондента КП-Челябинск Милена не ответила.

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