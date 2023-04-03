Челябинских спортсменов допустят до участия в чемпионате мира по тхэквондо в нейтральном статусе

Серебряный призер Олимпиады Татьяна Минина может выступить на чемпионате мира-2023 по тхэквондо. Фото федерации тхэквондо России

В федерации тхэквондо Челябинской области сегодня, 3 апреля, сообщили, что Всемирная федерация на очередном совете приняла решение о допуске российских и белорусских спортсменов на международные турниры под эгидой этой организации. Правда, россияне и белорусы будут соревноваться в нейтральном статусе вне командного зачета. Об этом сообщил главный тренер сборной России Вадим Иванов. Главный тренер также сказал, что первым стартом, который пройдет с участием спортсменов России и Беларуси станет чемпионат мира в Азербайджане (29 мая — 6 июня 2023 года).

В челябинской областной федерации тхэквондо рассказали, что участниками чемпионата мира-2023 станут призер Олимпийских игр в Токио Татьяна Минина и победитель и призер международных соревнований Маргарита Близнякова. Обе девушки стали чемпионками России и попали в состав национальной сборной.

Всемирная федерация тхэквондо при этом создает комитет «для подтверждения соответствия участвующих спортсменов и сопровождающего персонала рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК)». В российской и региональной федерациях пока ждут разъяснений по поводу этого заявления. Не окажется ли, что в отношении наших спортсменов будут приняты ограничения на участие в международных турнирах. К примеру, принадлежность к спортивным обществам силовых структур и прочее.

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