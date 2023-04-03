В Челябинской области стало больше инвалидов по психическому заболеванию

В лечении используют разные методы. Фото: пресс-служба ЧОКБ.

Инвалидов по психическому заболеванию стало больше в Челябинской области. По сравнению с 2020 годом количество людей с таким диагнозом выросло на 1000 человек. Только детей стало больше на 767.

− В 2022 году под наблюдением психиатров в регионе находились 112 145 человек, − сообщили в пресс-службе Областной специализированной психоневрологической больницы № 1.

Медики сообщают, что пациенты находятся в более тяжелом состоянии. Возможно, потому что обращаются поздно к специалистам.

Для качественного лечения используют современные методы, создают полипрофессиональные бригады и повышают доступность и качество психиатрической помощи.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru