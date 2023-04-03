САМОЦВЕТЫ разыграют среди молодоженов сертификаты на технику

По традиции накануне свадебного сезона сеть ювелирных салонов объявляет о старте грандиозной акции для новобрачных. Полезный подарок можно выиграть, купив 2 золотых обручальных кольца в любом из салонов или в интернет-магазине САМОЦВЕТЫ до 30 сентября 2023 года. Далее необходимо зарегистрировать штрихкоды украшений на сайте. В рамках акции проведут 6 розыгрышей сертификатов на покупку цифровой техники номиналом 20 тысяч рублей. Каждый месяц генератором случайных чисел будут определять победителей. Первый розыгрыш состоится уже 30 апреля! Поспеши выиграть нужный подарок к торжеству!