Малооблачно и без осадков: в Челябинской области потеплеет до +19 градусов

Южноуральцы уже пересели на велосипеды и самокаты Фото: Кирилл САДЫКОВ

Апрельская погода в Челябинской области продолжает оставаться благоприятной для весенних прогулок. В ближайшие два дня в регионе осадков не ожидается. Об этом сообщают синоптики челябинского Гидрометцентра.

Температура воздуха ночью 4 апреля составит 0, -5 °C, в низинах дойдет до -8 °C. Днем потеплеет до +14, +19 °C. Ветер южный с переходом на восточный 2-7 м/c, местами его порывы составят 10 м/c.

В среду, 5 апреля, на протяжении всех суток будет переменная облачность. Ночью температура воздуха составит +1, -4 °C, днем столбик термометра поднимется до +13, +18 °C. Ветер неустойчивый со скоростью 1-6 м/c.

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