«Спасибо, желаем удачи»: Илья Воробьев уволился с поста главного тренера магнитогорского «Металлурга»

Илья Воробьев проработал в «Металлурге» почти 10 лет. Фото ХК «Металлург»

В Магнитогорске на итоговой пресс-конференции после окончания хоккейного сезона вице-президент, директор ХК «Металлург» Сергей Ласьков объявил об уходе из клуба по собственному желанию главного тренера Магнитки Ильи Воробьева. Воробьева временно заменит Алексей Жлоба, работавший в руководстве команды. Также сообщается о том, что сейчас ведутся переговоры о подписании контракта с новым наставником.

Вероятнее всего увольнение Воробьева связано с выступлением «Металлурга» в нынешнем розыгрыше плей-офф Кубка Гагарина, где Магнитка уступила омскому «Авангарду» — 0-4.

Илья Воробьев начинал работать в «Металлурге» в 2012 году как помощник главного тренера. Потом стал главным тренером. За это время «Металлург» стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (как помощник главного тренера в 2014 и как главный тренер в 2016) и дважды — серебряным призером чемпионата России (2017 и 2022).

В общей сложности Илья Петрович провел в системе магнитогорской команды 728 матчей.

— Трогательный момент для меня. Хочу поблагодарить «Металлург», Магнитку, клуб, болельщиков, Виктора Филипповича Рашникова за практически 10 лет для меня здесь. Такое турбулентное время, два кубка, два финала, за это спасибо городу, болельщикам, Команде высшему руководству. Прощаюсь с городом, клубом, который стал мне родным. Спасибо всем, — приводит слова Воробьева официальный сайт ХК «Металлург».

В конце пресс-релиза клуб благодарит Илью Петровича за работу в «Металлурге» и желает удачи в дальнейшей карьере!

Кстати, должность первого вице-президента и директора ХК «Металлург» покидает и Сергей Алексеевич Ласьков.

По слухам пост главного тренера Магнитки может занять Дмитрий Квартальнов, который ранее работал в этой должности в «Ак Барсе».

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