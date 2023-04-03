Двух подростков задержали в Челябинске за попытку сбыть крупную партию наркотиков

В отношении задержанных возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинске возбудили уголовное дело о попытке сбыта крупной партии наркотиков. Фигуранты – двое местных подростков 16 и 17 лет. Об этом рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по региону Владимир Шишков.

— В настоящее время следователем СК проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения, — сообщил представитель ведомства.

По данным следствия, подростки купили наркотики для дальнейшей перепродажи в Челябинске. Однако 28 марта их задержали полицейские при попытке сбыть запрещенные вещества. Теперь двум челябинцам грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

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