В Челябинской области запустили сайт для желающих поступить на военную службу по контракту

За выполнение боевых задач в зоне СВО предусмотрены выплаты до одного миллиона рублей Фото: Александр КОЦ

В Челябинской области начал работу сайт для желающих заключить контракт о прохождении службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. Об этом сообщает правительство региона.

Южноуральцы на платформе «поконтракту.рф» могут ознакомиться со всей информацией, которая необходима для поступления на военную службу: условия, денежные довольствие, меры поддержки со стороны государства, адреса военных комиссариатов. Кроме того, желающие могут оставить заявку для обратного звонка. Сотрудники военкомата обязательно позвонят и ответят на все интересующие вопросы.

— Для тех, кто заключил контракт на срок не менее года в период с 21 сентября 2022 года по 31 декабря 2023 года, предусмотрены следующие единовременные выплаты: 195 тысяч рублей при заключении контракта, региональная выплата 50 тысяч рублей и 20 тысяч на каждого ребенка, — отметили в правительстве Челябинской области.

Напомним, военнослужащие, которые находятся в зоне СВО, получают денежное довольствие в соответствии со своим воинским званием и должностью. Минимальная сумма - 195 тысяч рублей. Кроме того, 8 тысяч рублей в сутки полагается военным, участвующим в наступательной операции. Выплаты за успешное выполнение боевых задач составляют до одного миллиона рублей.

Для военнослужащих, заключивших контракт с ВС РФ, предусмотрены различные меры поддержки на федеральном уровне, такие как: статус ветерана боевых действий, санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд, кредитные каникулы, переоформление полисов ОСАГО и др.

Кроме того, действуют региональные меры поддержки для семей военнослужащих по контракту, такие как: финансирование стоимости платного обучения детей в учреждениях СПО Челябинской области, компенсация стоимости питания для детей, обучающихся в колледжах, внеочередное зачисление в детские сады, оплата за детский сад, предоставление бесплатного горячего питания детям в школах, для военнослужащих бесплатное социальное обслуживание на дому, в стационарной и полустационарной форме, бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря для детей до 18 лет и ряд региональных выплат в дополнение к федеральным.

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