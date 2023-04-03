В семи городах Челябинской области объявили предупреждение об НМУ

Предупреждение об НМУ в Челябинске продлится до вечера 6 апреля Фото: Андрей АБРАМОВ

В семи городах Челябинской области объявили предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени. В министерстве экологии региона сообщили, что в ближайшие дни за деятельностью предприятий будет усилен контроль.

— На стационарных постах сети наблюдения и передвижными лабораториями ведется круглосуточная работа по мониторингу за качеством атмосферного воздуха. Надзорными органами усилен контроль за деятельностью промышленных предприятий области, — отметили в Минэкологии.

В Магнитогорске, Карабаше, Аше предупреждение об НМУ будет действовать с 19 часов 3 апреля до 19 часов 5 апреля. В Челябинске, Златоусте, Сатке, Коркино – с 19 часов 3 апреля до 5 часов 6 апреля.

В настоящий момент промышленные предприятия региона начали выполнять меры по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух путем приостановки части производственных процессов.

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