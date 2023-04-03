Челябинский облсуд оставил под стражей депутата, обвиняемого в мошенничестве на 2 млн рублей

Депутат Булат Ахметгаянов также является председателем общественной организации инвалидов войны в Афганистане «Булат». Фото: vk.com/er_174

Челябинский областной суд в понедельник, 3 апреля, отказал в изменении меры пресечения депутату муниципального образования Республики Татарстан Булату Ахметгаянову, обвиняемому в мошенничестве на 2 млн рублей. Он останется в СИЗО до 11 мая. Об этом рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

— Сторона защиты в апелляционном порядке указывала на необходимость избрания более мягкой меры пресечения, в том числе в виде залога или домашнего ареста по месту жительства обвиняемого, — уточнила представитель надзорного ведомства.

Уголовное дело Ахметгаянова связано с экс-директором «Челябоблинвестстроя» Алексеем Абаимовым, который в прошлом году был задержан за взятку и злоупотребление должностными полномочиями. По версии следствия, депутат обманул его жену на 2 млн рублей. Ахметгаянов взял у нее деньги и пообещал решить вопрос со смягчением меры пресечения на домашний арест. По итогу Абаимова оставили в СИЗО, а депутат распорядился деньгами по собственному усмотрению.

По данным следствия, Алексей Абаимов незаконно получил 190 тыс. рублей от директора строительной компании «Флагман». За деньги он помог бизнесмену получить 19 млн «лишних» рублей при возведении детского сада в Аше. Подрядчик сдал документы с ложными данными об объеме работ и использованных материалах.

Алексея Абаимова вместе с бывшим замминистра строительства Челябинской области Татьяной Антоновой также обвиняют в получении взяток при строительстве шорт-трека в Златоусте. Следователи считают, что деньги им давал глава фирмы «Стройтраннсоюз».

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